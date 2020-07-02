شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور مصطفى الحمادي الأمين العام لاتحاد الجمعيات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفاة الدكتور مصطفى الحمادي، الأمين العام للاتحاد في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم بمقابر السويس.

وتولى الدكتور مصطفى الحمادي منصب أمين عام اتحاد الجمعيات الأهلية منذ عدة سنوات، وذلك في عهد الدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس الاتحاد الأسبق، وظل حتى وقتنا هذا مع تولى الدكتور طلعت عبدالقوي رئاسة الاتحاد.