شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «التعليم العالي» و«الاتصالات» لتجهيز نظام معلومات لوكالة الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووكالة الفضاء المصرية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ بهدف تجهيز مركز حاسب آلي ونظام معلومات متكامل لوكالة الفضاء المصرية.

وينص هذا البروتوكول الذي تصل مدته إلى 3 سنوات على تجهيز مركز بيانات وبنية تحتية لربط المركز مع جميع المباني التابعة لوكالة الفضاء المصرية، وتوفير أجهزة الحاسبات وملحقاتها، والمعدات والبرامج اللازمة، وأجهزة شبكات المعلومات وأجهزة التأمين والخوادم ووحدات التخزين للوكالة، كما أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم إتاحة وتشغيل بوابة على الانترنت للوكالة لتقديم مجموعة من الخدمات الالكترونية الخاصة بها، وتوفير خطوط الربط الخارجية للوكالة، بالإضافة إلى توفير اتفاقيات تعاون للتدريب بين الوكالة والمؤسسات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال توقيع البروتوكول، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن إنشاء وكالة الفضاء المصرية هو بمثابة مجهود كبير وحلم قديم استمر 40 عامًا، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت جزءًا من منظومة الفضاء العالمية، مشيدًا بالتعاون المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُوضحًا أنه يجب البدء من حيث انتهى الآخرين، وأن تكون هناك إمكانيات وتكنولوجيا حديثة لمواكبة الوكالة الأوروبية ووكالة ناسا أيضًا.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن إنشاء أول مركز للأقمار الصناعية في مصر يعد نقلة نوعية في هذا المجال، مؤكدا أن مصر أصبحت المقر الدائم لوكالة الفضاء الإفريقية، وهو ما يزيد الضغوط والمهام الواقعة على مصر، مؤكدا على تطلعه لوجود مراكز ونظم معلومات متكاملة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن هذا البروتوكول يعد أحد الخطوات الهامة في مجال التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي بما يؤكد على تضافر كافة قطاعات الدولة من أجل خلق مجتمع قائم على المعرفة، ويرتكز على البحث العلمي؛ موضحًا أن التعاون يهدف إلى دعم البنية التحتية لنظم المعلومات الخاصة بوكالة الفضاء المصرية وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية صناعة الفضاء والسعي نحو تحقيق ريادة إقليمية لمصر في هذه الصناعة.

وأضاف «طلعت» أنه يسعدنا المشاركة في هذا المشروع الرائد؛ معربًا عن تطلعه إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الوزارة وجهاتها التابعة لاسيما المعهد القومي للاتصالات ومركز البحوث التطبيقية للذكاء الاصطناعي؛ مع وكالة الفضاء المصرية وذلك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة تكنولوجيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لما تمثله من أهمية في البحوث الفضائية.

وخلال مراسم التوقيع؛ أهدى الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، درع وكالة الفضاء المصرية للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقديرًا لمجهوداته في نشر التكنولوجيات الرقمية في قطاعات الدولة.

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ووقع بروتوكول التعاون المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، والدكتور محمد خليل عراقي، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصري؛ وذلك بحضور الدكتورة إيمان عاشور، مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتور أيمن الدسوقي، رئيس لجنة إدارة برنامج الفضاء المصري بوكالة الفضاء المصرية.

جدير بالذكر أن وكالة الفضاء المصرية تهدف إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.