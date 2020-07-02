وصول أول رحلة لمصر للطيران من نيويورك بعد عودة الرحلات وعلى متنها 308 راكبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى منذ قليل رحلة شركة مصر للطيران رقم MS986 القادمة من نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وعلى متنها 308 راكب، وذكرت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن هذه الرحلة تعد الأولى ضمن الطيران المنتظم بعد بدء عودته أمس الأربعاء ومن المعروف أن الناقل الوطنى المصرى يسير رحلة يوميا على خط نيويورك كان قد تم زيادتها لرحلتين قبل جائحة كورونا. كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، قد شهد أمس الأربعاء عودة حركة الطيران لمصر بعد تعليق دام منذ مارس الماضى وتفقد حالة الركاب وأطمأن على كافة الإجراءات الإحترازية للتصدى لجائحة كورونا. Advertisements وكان قد أعلن سابقا عن عودة حوالي 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد.

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