شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار مخالف على حفار في الجيزة.. شاهد ما حدث للسائق..صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت إحدى حملات الإزالة بالجيزة، انهيار عقار مخالف على حفار وبداخله سائقه، خلال حملة بمنطقة بشتيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم بالجيزة.

من جانبها أكدت مصادر بمحافظة الجيزة، أن سائق الحفار الذى سقط عليه جزء من العقار المخالف، لم يصب، وتمكن من الخروج من الحفار أثناء سقوط العقار ولم يصب بأى أذى.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أن سائق الحفار نفذ إزالتين بعد حاث سقوط العقار على الحفار الذى يقوده، بعدما تم الاطمئنان عليه، والتأكد من أنه سليم معافى ولم يصب، وأن الحفار الذى سقط عليه العقار انكسر جزء فى مقدمة ذراعه، وتم تغييرها واستكمال الإزالة به.

وتشهد محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة، سواء التى تم بناءؤها بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

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وفى السياق ذاته واصلت محافظة الجيزة جهودها لإزالة العقارات المخالفة، حيث يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مدار اليوم، مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة، فى ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم البدء في إزالة 15 عقارا مخالفا بأحياء الهرم والطالبية والعمرانية والوراق وجنوب الجيزة ومدينة الحوامدية.

وأضاف المحافظ أن الأعمال شملت إزالة 10 عقارات مخالفة بمنطقة الإخلاص بحي الطالبية قد تم إزالتها إزالة جزئية وجاري إستكمال إزالتها حتي سطح الأرض مؤكداً أنه تم البدء في إزالة برجين مخالفين الرج مكون من 12 دور بشارع عبد الصمد الجابري وعبده خطاب بين ترعة السيسي والمنصورية بحي الهرم .