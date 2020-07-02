شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية: مصر تستقبل السياح بالزهور وتوقعات بزيادة الإقبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية بدء مصر باستقبال السياح وفتح ذراعيها من جديد للأجانب بعد 3 أشهر من الإغلاق، وكانت أولى الرحلات من كييف وعلى متنها 179 أوكرانيا إلى شرم الشيخ، واستقبلت مصر السياح بالزهور والهدايا التذكارية، وأشارت الوكالة على موقعها الإلكترونى إلى أن هناك توقعات كبيرة بارتفاع أعداد السياح فى الفترة المقبلة إلى مصر بشكل خاص، فهى تنتظر المزيد من الرحلات السياحية من أوكرانيا وسويسرا وبيلاروسيا إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة.

وأضافت الوكالة أن مصر تتبع جميع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وخاصة فى المطارات والفنادق، وقامت بقياس درجات الحرارة عند أبواب المطارات وأيضا عند دخول الفنادق والأماكن الأثرية، فضلا عن استخدام الكمامة الاجبارى.

وقالت، إن مصر تتبع قواعد صارمة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تضع "شهادة السلامة الصحية" كشرط مسبق لإعادة فتح مرافق الإقامة والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية، وسيتم تشغيل مرافق الإقامة الواقعة فى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح بنسبة إشغال لا تزيد عن 50%.

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وأشارت الصحيفة إلى أن من بين القواعد التى وضعتها الحكومة المصرية هى ملء استمارة تجمع معلومات حول: الرحلات التى تمت خلال 14 يوما قبل الزيارة إلى مصر، وتأكيد الزائر أنه ليس لديه أى من أعراض فيروس كورونا، أو أنه لم يكن على أى اتصال بأى مصاب بالفيروس، وموافقة الزائر لخضوعه لطبيب الفندق حال ظهور عليه أى أعراض الفيروس اثناء اقامته، وفى حال وصول الزائر من البلدان التى أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها مصابة بشدة بكوفيد19، فلابد من تقديم اختبار Pcr.