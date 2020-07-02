شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز خدمات بطاقات التموين على موقع "دعم مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل موقع "دعم مصر" طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية للحصول على الخدمات الجديدة عبر الموقع لتقليل الزحام على مكاتب التموين وكإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وينشر ”الخليج 365” تقريرا معلوماتيا عن الخدمات التى تم تفعيلها لاصحاب البطاقات التموينية على موقع دعم مصر فى نقاط محددة. ١- نقل البطاقة من محافظه لأخرى ٢- استخراج بطاقات الفصل الاجتماعى ٣- إعادة إرسال الرقم السرى Advertisements ٤-استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية. وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة فى مركز نظم المعلومات بالعمل على تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع فى ميكنتها فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة التموين بالتوسع فى ميكنة منظومة التموين للمساهمة فى تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة . ويذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقه الدعم، وذلك فى إطار التحول الرقمى الشامل للدولة لافتا إلى تطوير الخدمات المقدمة على موقع دعم مصر بإضافة خدمات جديدة عليه لم تكن متاحه قبل ذلك كالنقل من محافظه لأخرى والفصل الاجتماعى وإعادة إرسال الرقم السرى بالإضافة إلى الخدمات التى كانت تتواجد على الموقع مسبقاً فى استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أبرز خدمات بطاقات التموين على موقع "دعم مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.