شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى بذكرى تأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة: طريق المساواة لا يزال طويلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الدكتورة غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، بفيينا، بذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة للمساواة بين الجنسين، وعلقت غادة والى على هذه المناسبة برسالة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الخميس، قائلة: " تهانينا على مرور الذكرى العاشرة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة! الطريق إلى المساواة بين الجنسين لا يزال طويلا".

ووجهت غادة والى، رسالة إلى النساء قائلة: "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة معك في كل خطوة على الطريق. في عالم يمكن لكل امرأة وفتاة أن تدرك فيه جميع حقوقها. معًا ، نحن نقف مع العدالة".

وتعد هيئة الأمم المتحدة للمرأة، هي منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. والهيئة هي النصير العالمي الرئيسي لقضايا المرأة والفتاة، حيث نشأت بغرض التعجيل بإحراز تقدم فيما يتصل بتلبية احتياجاتهن على الصعيد العالمي.

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وتدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في وضع معايير عالمية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعمل مع الحكومات والمجتمع المدني لتصميم القوانين والسياسات والبرامج والخدمات اللازمة لضمان تنفيذ تلك المعايير بشكل فعال لتعود بالفائدة بحق على النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم، وتعمل المنظمة على الصعيد العالمي لجعل رؤية أهداف التنمية المستدامة حقيقة واقعة بالنسبة للنساء والفتيات، وتقف وراء مشاركة المرأة على قدم المساواة في جميع جوانب الحياة، مع التركيز على أولويات استراتيجية.

كما تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتنسيق عمل منظومة الأمم المتحدة وجميع المداولات والاتفاقيات المرتبطة بخطة عام 2030 في مجال النهوض بالمساواة بين الجنسين وتعزيزهم، وتعمل الهيئة على جعل المساواة بين الجنسين جزء لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة وخطوة نحو عالمٍ أكثر شمولًا.