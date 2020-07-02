شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ بوروندى ورواندا بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال.. كما بعث أيضًا رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا.

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