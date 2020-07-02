شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تتابع إجازة 30 يونيو للعاملين فى القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة القوى العاملة منشوراً لمديريات ومكاتبها على مستوى الجمهورية لمتابعة إجازة 30 يونيو، اليوم الخميس، مع الشركات والمصانع.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتى تماشيا مع القرار التي أصدره الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار اليوم الخميس الموافق 2 يونيو 2020، بدلا من 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى الثورة، بعد التوافق مع ممثلى أصحاب الأعمال، تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة.

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جاء ذلك فى ضوء احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية ، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.