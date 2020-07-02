شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تصدر أول دليل إرشادى للتخلص الآمن من مهمات الوقاية الشخصية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه في ظل توجه الدولة نحو التعايش مع فيروس كورونا المستجد مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشاره ، أصدرت وزارة البيئة أول دليل إرشادي يتضمن الآلية الآمنة للتخلص من مهمات الوقاية الشخصية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في القطاعات المختلفة، وذلك في إطار خطة وزارة البيئة بالتعاون مع عدد من الوزارات وهم الصحة والسكان والسياحة والآثار والشباب والرياضة والتنمية المحلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن الدليل يقدم الإجراءات التي يجب أن تتخذها مختلف القطاعات سواء منشآت صحية أومنشآت فندقية وسياحية أو نوادى رياضية او منازل المواطنين لإدارة مهمات الوقاية الشخصية بشكل آمن بعد استخدامها والناتجة عن هذه القطاعات وضمان عدم نشرها للفيروس .

وأضافت وزيرة البيئة أن الدليل يستهدف رفع وعي القائمين على إدارة هذه المخلفات، والأفراد الذين ينتج عنهم هذه المخلفات في كيفية التعامل السليم معها حفاظا على الصحة والبيئة في ظل تنامي ظاهرة نبش القمامة مما يستدعي معاملة مخلفات مهمات الوقاية الشخصية على أنها نفايات طبية خطرة يمكن أن تنقل العدوى.

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واكدت وزيرة البيئة ان الدليل الإرشادي يقدم معلومات عن تصنيف المخلفات ومنها المخلفات البلدية الصلبة والمخلفات الطبية والنفايات المعدية التي تعد نوعا من النفايات الطبية الخطرة، كما يقدم ارشادات عامة حول كيفية التعامل مع مهمات الوقاية الشخصية من فيروس كورونا بعد استخدامها وطرق التخلص الآمن منها ، بالإضافة إلى الآثار الضارة للتعرض بطريقة خاطئة للكلور والكحول.

كما ذكر الدليل واجبات مسئول إدارة المخلفات بالمنشآت والقطاعات المختلفة، وأفضل الممارسات لإدارة النفايات الطبية، ومراحل إدارة المخلفات الناتجة عن الفنادق والمنتجعات السياحية بداية من الفصل والتعامل مع النفايات والجمع والتخزين والنقل.