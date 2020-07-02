شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب 1555 من العاملين بالمحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب بمقر الوزارة ، وشهد اللقاء استعراض أهم ملفات التعاون بين الوزارة والأكاديمية خلال المرحلة الحالية ومن بينها التكليف الرئاسى بتدريب 200 من الصف الثانى من القيادات نواه التغيير فى المحليات من العاملين الداعمين لمتخذى القرار فى المحافظات والوزارة والمتميزين من خريجى دورات إعداد القادة بمركز سقارة .



وزير التنمية المحلية خلال لقاء المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض تجربة البرنامج التدريبى لنواب المحافظين الجدد بالأكاديمية الوطنية وأهم التجارب المستفادة من هذا البرنامج وأهم متطلبات البرامج المستقبلية للنواب .

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه تم بحث مشروع تطوير بيئة العمل التدريبية والمؤسسية والمعلوماتية والبشرية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتعاون مع الأكاديمية .

وأضاف الوزير أنه سيتم التعاون بين الوزارة والأكاديمية لتنفيذ 52 دورة تدريبية مبتكره لتدريب 1555 من العاملين فى المحليات بسقارة والأكاديمية الوطنية للتدريب ، بالإضافة لتبادل المدربين بين قيادات الوزارة والاكاديمية ومدربى مركز سقارة فى تنفيذ الدورات التدريبية القادمة.

وأوضح شعراوى، أنه تم الاتفاق على الاستمرار فى تنفيذ الأكاديمية الوطنية للتدريب وإجراء اختبارات للمتقدمين لشغل وظائف قيادات الادارة المحلية بالمحافظات خلال الفترة القادمة لقياس مستوى المرشحين ومدى ملاءتهم لشغل الوظائف .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه بحث مع الدكتورة رشا راغب ، الإجراءات الخاصة بالبدء فى المرحلة الرابعة من برنامج المسئول الحكومى المحترف ، بمحافظات كفر الشيخ والاسماعيلية وأسوان والسويس وجنوب سيناء والأقصر ، خاصة بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة للبرنامج لحوالى 300 متدرب فى محافظات البحيرة والشرقية وكفر الشيخ .

Advertisements

وأضاف شعراوى أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصرى ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة ، فى ظل اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصرى والارتقاء بجودة الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن تلك المبادرة كانت قد بدأت مع وزارة التخطيط وعقب ذلك انتقل هذا الملف إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ البرنامج الخاص بالمبادرة فى 4 محافظات هى القاهرة والجيزة والاسكندرية وبورسعيد لحوالى 2700 متدرب .

وأكد شعراوى حرص الوزارة على تحقيق أقصى استفادة للمحافظات من خريجى برنامج المسئول الحكومى المحترف بما يدعم خطة الدولة لتحسين الخدمات للمواطنين ، حيث يتم متابعة مدى استفادة المحافظات من المتدربين ، كما يتم توجيه المحافظات بالسعى المستمر لاختيار العناصر الجيدة من المتدربين خلال هذا البرنامج المهم .

ومن جانبها أكدت الدكتورة رشا راغب ، حرص الأكاديمية على توفير كافة سبل الدعم لجهود الحكومة والوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية لتوفير برامج التدريب والتأهيل للعاملين بالإدارة المحلية بما يعود بالنفع على المواطن المصرى .

وأضافت راغب أن برنامج المسئول المحترف يسعى لرفع كفاءة المتدربين لتأدية الوظائف بطريقة أكثر احترافية بما يسهم فى تعزيز ثقة المواطن بالدولة ، مضيفة أن البرنامج يركز على عدد من المحاور الرئيسية كالإدارة العامة للدولة والعلاقات العامة وتأثير وسائل الاعلام والمفاهيم التكنولوجية الحديثة ومهارات القيادة والاتصال .