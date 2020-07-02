مطار القاهرة يستقبل 16 رحلة طيران دولية تقل 1543 راكبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس، 16 رحلة دولية قادمة من عدة وجهات وعلى متنها 1543 راكبا، وقالت مصادر بالمطار إن الرحلات قادمة من فرانكفورت والشارقة والبحرين والسعودية وسلطنة عمان ودبى وأديس أبابا والخرطوم وعدن، و كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، قد شهد أمس الأربعاء عودة حركة الطيران لمصر بعد تعليق دام منذ مارس الماضى وتفقد حالة الركاب وأطمأن على كافة الإجراءات الإحترازية للتصدى لجائحة كورونا.
وكان قد أعلن سابقا عن عودة حوالي 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد.
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