شكرا لقرائتكم خبر عن 727 راكبا يغادرون مطار القاهرة إلى نيويورك ولندن وباريس وبروكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة اليوم الخميس 4 رحلات دولية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران تقل على متنها 727 راكبا، وقالت مصادر بالمطار إن اليوم الثانى لعودة حركة الطيران من مطار القاهرة شهد قيام أسطول مصر للطيران بتسيير 4 رحلات دولية إلى كل من، نيويورك وباريس ولندن وميلانو.

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، قد شهد عودة حركة الطيران لمصر بعد تعليق دام منذ مارس الماضى، وتفقد حالة الركاب واطمأن على كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا.

Advertisements

وكان قد أعلن سابقا عن عودة حوالي 57 ألفا من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان.