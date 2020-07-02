أخبار مصر | بمناسبة مرور 5 سنوات على إنشائه.. عدد خاص لمجلة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 11:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر بمناسبة مرور 5 سنوات على إنشائه.. عدد خاص لمجلة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عددًا خاصًّا لمجلته الشهرية التي تحمل اسم «مرصد»؛ لإبراز جهوده وأنشطته المتعددة في مجال مكافحة التطرف، وذلك بمناسبة مرور 5 أعوام على افتتاح فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للمرصد في 3 يونيو 2015 ليكون أحد الأذرع الحديثة للمؤسسة وعينها الناظرة على العالم.

وضمَّ هذا العدد بين دفتيه افتتاحية للدكتور نظير عياد، المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، حول دور المرصد في مكافحة التطرف الفكري، إضافة إلى أربعة أبواب تناول الأول منها إطلالة للتعريف بالمرصد من حيث: نشأته، وآلية عمله، وأهم القضايا التي يتناولها بالرصد والمتابعة والتحليل، إلى جانب تسليط الضوء على حملات المرصد الإلكترونية والميدانية.

كما تناول الباب الثاني من عدد المجلة أبرز إصدارات المرصد المطبوعة خلال سنوات عمله، مع نشر ملخص لكل منها، في حين تناول الباب الثالث أبرز أنشطة ومشاركات المرصد في المحافل والمؤتمرات المحلية والعالمية، إضافة إلى أهم الزيارات التي استقبلها المرصد منذ افتتاحه والتي تزيد على 200 زيارة لكبار المسؤولين ورؤساء ووزراء دول، ووفود محلية وأجنبية وباحثين معنيين بمجال التطرف والإرهاب من مختلف دول العالم.

ونشرت المجلة في بابها الرابع عددًا من المقالات التي تتناول دور المرصد في مكافحة التطرف لعدد من الأساتذة والمثقفين، أبرزهم: الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والقس كاراس لمعي سلامة، كاهن بالكنيسة القبطية المصرية، والدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور حامد أبو أحمد، الأستاذ بكلية اللغات والترجمة، إلى جانب عدة مقالات أخرى.

جدير بالذكر أن مرصد الأزهر يعمل باثنتي عشرة لغة في محاربة الأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات والتنظيمات الإرهابية، ومتابعة أحول المسلمين حول العالم، كما يضطلع المرصد بدور بارز في مجال مكافحة التطرف محليًّا ودوليًّا، أشاد به مسؤولون أمميون وهيئات ومؤسسات دولية، كان آخرها إشادة وزارة الخارجية الأمريكية بدور مرصد الأزهر في تقريرها حول الحريات الدينية لعام 2019.

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غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: امتحانات هذا العام بلا شكاوى

قال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إن غرفة عمليات الثانوية الأزهرية لم تتلقي أية شكاوى تتعلق بصعوبة امتحانات القسم الأدبي والعلوم الإسلامية، مشيدًا بحالة الهدوء والانضباط التي سادت طوال فترة الامتحانات، سواء من الطلاب أو المراقبين.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، خلال المؤتمر الصحفي عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للأزهر الشريف- أنه على الرغم من حالة الهدوء والاستقرار، إلا أن لجان المرور المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وغرف المتابعة الميدانية والتتبع الإلكتروني، قد تمكنت من ضبط وتسجيل عدد من حالات الغش والمخالفات، التي تعد قليلة بالنسبة لأعداد اللجان وأعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات، والذين بلغ عددهم اليوم 74742، وتمثلت الحالات في الآتي:-

- عدد (5) حالات غش بالهاتف المحمول.

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- عدد (16) حالة غش ورقى.

- عدد (3) حالة شطب على ورقة الإجابة.

- عدد (1)حالة تمزيق أوراق إجابة.

- عدد (2) حالة لم تكتب بورقة الإجابة.

- عدد (3) حالة إغماء.

- حالة واحدة إخلال بنظام سير الامتحانات.

وأضاف الشيخ أحمد عبد العظيم أنه تم إلغاء ندب 2 رئيس لجنة، و7 مساعدين لرؤساء اللجان، و18 من أعضاء اللجان، والغاء ندب 2 من الموجهين فى اللجان.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 20192020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، بإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

يشار إلى أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.