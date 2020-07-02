شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة حالات الشفاء من فيروس كورونا تتخطى حاجز الـ6 ملايين حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم لتتخطى حاجز الـ 6 ملايين، وفيما تم تسجيل أكثر من 10 ملايين و800 ألف حالة اصابة بالفيروس، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه بشكل كبير خلال الأيام الماضية مع إقدام عدد من دول العالم على تخفيف إجراءات الإغلاق الكامل والتعايش مع الفيروس، ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تسجيلا للاصابات والوفيات بالفيروس، حيث تم تسجيل اكثر من 2 مليون و700 ألف حالة اصابة بجانب تسجيل أكثر من 130 ألف حالة وفاة، وتأتى بعدها دولة البرزايل، التى سجلت أكثر من مليون و400 الف حالة اصابة.

يذكر أن فيروس كورونا قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وتواصل عدد من الجامعات والهيئات المعنية حول العالم إجراء المزيد من التجارب السريرية للتأكيد من فعاليات لقاح جديد يمكن اعتماده للتعامل مع هذا الفيروس المستجد.