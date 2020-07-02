شكرا لقرائتكم خبر عن 667 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان الفلسفة والأحياء والاستاتيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فى العاشرة صباحا طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مواد الفلسفة والمنطق والاستاتيكا والأحياء، حيث يؤدى طلاب شعبة علمى علوم امتحان الأحياء، وطلاب شعبة علمى رياضيات يؤدون امتحان الاستاتيكا، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الفلسفة، بإجمالى 667 ألف طالب وطالبة موزعين على 2216 لجنة سير بمختلف محافظات الجمهورية.

وشهدت لجان الامتحانات منذ السابعة صباحا تأمين كامل من قبل رجال الشرطة، وتواجد للمراقبين والملاحظين ورؤساء لجان السير حيث استقبل رؤساء اللجان صناديق أسئلة الامتحانات ووضعها فى غرفة مؤمنة داخل المدرسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحان الأحياء، يتكون من 45 سؤالا موزعة على 28 صفحة، مخصص لها 60 درجة على أن يبدأ الامتحان فى العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات، موضحا أن الأسئلة المقالية فى الامتحان يجب أن تكون الإجابة فى المساحة المخصصة للإجابة وفى حالة ما إذا رغب الطالب فى الإجابة مرة أخرى على نفس الجزئية عليه أن يقوم بالإجابة فى المسودة ويشير إليها.

وأشار إلى أن امتحان الاستاتيكا يتضمن 18 سؤالا فى 28 صفحة، ومدة الامتحان ساعتين فقط، مخصص لها 30 درجة وهى مادة مكملة للديناميكا كفرعين للرياضيات التطبيقية، إَضافة إلى 20 سؤالا فى زمن إجابة 3 ساعات ومخصص لها 60 درجة والنجاح من 30 درجة بامتحان الفلسفة والمنطق.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.

وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا

والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.