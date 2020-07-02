شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تنشر فيلم "حكاية وطن" وتعلق: "احنا اللى علمنا الخواجة عربى مكسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فيلم "حكاية وطن" مترجم باللغة الإنجليزية ، معلقة :"على أولادنا فى الخارج ان يعرفوا حكاية 30 يونيو".

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وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، قائلة :"هى سنة وخرج الملايين علشان يستردوا بلدهم واستنجدوا بجيشهم العظيم..الاحتلال غير لغات شعوب كتيرة، واحنا...احنا اللى علمنا الخواجة عربى مكسر".

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وأضافت وزيرة الدولة للهجرة ، قائلة:"بلد صلب وشعب عنيد مع انه بسيط ودمه خفيف.. المصرى الطيب ابن النيل تتقى شره يوم ما يغضب ويثور لكرامته.. كل سنة وانتم طيبين".

وكانت السفيرة نبية مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكدت أن أزمة فيروس كورونا أثرت على الكثير من الفعاليات التى تنفذها الوزارة لأبناء الجاليات المصرية بالخارج، موضحة أنه تم ترجمة آخر 3 حلقات من مسلسل الاختيار لعرضهم بالخارج باللغتين الإنجليزية والفرنسية، لإظهار حجم التضحيات التى يقدمها أبناء القوات المسلحة ونبل الأخلاق وعلاقة الجنود بالقيادات وكذلك ترجمة فيلم الممر حتى يعرفوا الدولة وتحدياتها من خلال هذه الأعمال الفنية.