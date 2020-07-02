شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية على لجان الامتحانات مرتدين الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توافد طلاب الثانوية العامة قبل قليل على لجان امتحانات الثانوية العامة، استعدادا لدخول لجان السير بداية من الثامنة صباحاً، لأداء امتحان مواد الاستاتيكا والأحياء والفلسفة والمنطق، حيث التزم الطلاب بالإجراءات الصحية والاحترازية لمواجهة كورونا من خلال ارتداء الكمامات والتباعد بينهم وبين بعضهم البعض.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، استمرار تطبيق كافة الاجراءات الصحية للوقاية من كورونا داخل لجان الامتحانات، على رأسها تعقيم اللجان باستمرار، إَضافة إلى تسليم الطلاب كمامات، مشددة على أن ضوابط حماية الطلاب لن تقل حتى انتهاء الامتحانات.

وأوضحت أن امتحان الأحياء، يتكون من 45 سؤالا موزعة على 28 صفحة، مخصص لها 60 درجة على أن يبدأ الامتحان فى العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات، موضحا أن الأسئلة المقالية فى الامتحان يجب أن تكون الإجابة فى المساحة المخصصة للإجابة وفى حالة ما إذا رغب الطالب فى الإجابة مرة أخرى على نفس الجزئية عليه أن يقوم بالإجابة فى المسودة ويشير إليها.

وأشارت إلى أن امتحان الاستاتيكا يتضمن 18 سؤالا فى 28 صفحة، ومدة الامتحان ساعتين فقط، مخصص لها 30 درجة وهى مادة مكملة للديناميكا كفرعين للرياضيات التطبيقية، إَضافة إلى 20 سؤالا فى زمن إجابة 3 ساعات ومخصص لها 60 درجة والنجاح من 30 درجة بامتحان الفلسفة والمنطق.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.

وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا

والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.