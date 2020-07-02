شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات ووكالة الفضاء المصرية لتجهيز مركز حاسب آلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعـاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات ووكالــة الفضــاء المصرية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ بهدف تجهيز مركز حاسـب آلى ونظام معلومات متكامـل لوكالة الفضاء المصرية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، ينص هذا البروتوكول الذى تصل مدته إلى ثلاث سنوات على تجهيز مركز بيانات وبنية تحتية لربط المركز مع جميع المباني التابعة لوكالة الفضاء المصرية، وتوفير أجهزة الحاسبات وملحقاتها، والمعدات والبرامج اللازمة، وأجهزة شبكات المعلومات وأجهزة التأمين والخوادم ووحدات التخزين للوكالة.

كما أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم إتاحة وتشغيل بوابة على الانترنت للوكالة لتقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بها، وتوفير خطوط الربط الخارجية للوكالة، بالإضافة إلى توفير اتفاقيات تعاون للتدريب بين الوكالة والمؤسسات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال توقيع البروتوكول، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن إنشاء وكالة الفضاء المصرية هو بمثابة مجهود كبير وحلم قديم استمر 40 عامًا، مشيرا إلى أن مصر أصبحت جزءًا من منظومة الفضاء العالمية، مشيدا بالتعاون المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه يجب البدء من حيث انتهى الآخرين، وأن تكون هناك إمكانيات وتكنولوجيا حديثة لمواكبة الوكالة الأوروبية ووكالة ناسا أيضا.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن إنشاء أول مركز للأقمار الصناعية في مصر يعد نقلة نوعية في هذا المجال، مؤكدا أن مصر أصبحت المقر الدائم لوكالة الفضاء الإفريقية، وهو ما يزيد الضغوط والمهام الواقعة على مصر، مؤكدا على تطلعه لوجود مراكز ونظم معلومات متكاملة.

Advertisements

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هذا البروتوكول يعد أحد الخطوات الهامة في مجال التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي بما يؤكد على تضافر كافة قطاعات الدولة من أجل خلق مجتمع قائم على المعرفة ويرتكز على البحث العلمي؛ موضحا أن التعاون يهدف إلى دعم البنية التحتية لنظم المعلومات الخاصة بوكالة الفضاء المصرية وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية صناعة الفضاء والسعي نحو تحقيق ريادة إقليمية لمصر في هذه الصناعة.

وأضاف الدكتورعمرو طلعت أنه يسعدنا المشاركة فى هذا المشروع الرائد؛ معربا عن تطلعه إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الوزارة وجهاتها التابعة لاسيما المعهد القومى للاتصالات ومركز البحوث التطبيقية للذكاء الاصطناعي؛ مع وكالة الفضاء المصرية وذلك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة تكنولوجيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لما تمثله من أهمية في البحوث الفضائية.

وخلال مراسم التوقيع؛ أهدى الدكتورمحمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية درع وكالة الفضاء المصرية للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقديرا لمجهوداته في نشر التكنولوجيات الرقمية فى قطاعات الدولة.

وقع بروتوكول التعاون المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتور محمد خليل عراقي نائب الرئيس التنفيذى لوكالـة الفضـاء المصرى؛ بحضور الدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات والدكتور أيمن الدسوقى، رئيس لجنة إدارة برنامج الفضاء المصرى بوكالة الفضاء المصرية.

جدير بالذكر أن وكالة الفضاء المصرية تهدف إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.