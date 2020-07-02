شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انتظام دخول طلاب الثانوية العامة للجان الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أن غرفة عمليات الثانوية العامة المنعقدة الآن متصلة بغرفة عمليات الوزارة لحظة بلحظة وغرفة عمليات محافظة القاهرة لرصد كل ما يتعلق بالامتحانات وللاطمئنان علي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية.

وأضاف مدير المديرية أن مديري العموم والوكلاء تواجدوا فى محيط اللجان للاطمئنان علي كافة التدابير واستلام الطلبة المعقمات والمطهرات والكمامات والقفازات وغطاء القدم.

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، وطبقا للجدول أدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، و الخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا ويؤدوا اليوم الخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، حيث تسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء عقب الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، الأحد الماضي، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.