شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أوراق امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة على لجان الثانوية بأوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مديرية التعليم بالجيزة فى توزيع أوراق امتحانات مواد الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق، على لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم، تمهيدا لتوزيعها على الطلاب فى تمام الساعة العاشرة صباحا موعد انعقاد اللجنة.

وشهدت عمليات توزيع أوراق الامتحانات على لجان الثانوية العامة بأوسيم، إجراءات أمنية مكثفة، حيث رافق سيارة توزيع اوراق الامتحانات سيارة شرطة لتأمينها .

فيما شهد مقر اللجنة تواجد موظف لتوزيع كمامات على الطلاب من الذين لم يرتدوا كمامات أو أتلفت الكمامة الخاصة بهم، بالإضافة إلى وجود بوابات التعقيم بمداخل المدرسة لمرور الطلاب بها قبل الدخول إلى مقر اللجنة .

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كما شهد محيط مقر اللجان تواجد شرطى ملحوظ لتأمين عمليات دخول طلاب الثانوية العامة للجان ومتابعة الحالة الأمنية .

ويؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس 2 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.