شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بندب رئيس بمحكمة بنى سويف مديرا للجهاز التنفيذى للوطنية للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 376 لسنة 2030 بندب القاضي أسامة محمد أمين غازي صالح، الرئيس بمحكمة بني سويف، والمنتدب بالجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لمنصب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات. وتضمن القرار ندب القاضي شادي ممدوح رياض مصطفي، رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، والمنتدب بالجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لمنصب نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات. Advertisements نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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