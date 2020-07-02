شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. قياس درجة الحرارة وتسليم الطلاب كمامات بلجان الثانوية قبل بدء الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لجان امتحانات الثانوية العامة استقبال طلاب الثانوية استعدادا لأداء امتحان مواد الاستاتيكا والفلسفة والمنطق والاحياء الشعبة العلمية، حيث طبقت اللجان إجراءات الحماية من فيروس كورونا المستجد.

وشهدت لجنة مدرسة قصر الدوبارة بالقصر العينى إجراءات قوية تتعلق بقياس درجة حرارة الطلاب أثناء دخولهم إضافة إلى تحقيق التباعد بين الطلاب ومرورهم من بوابة التعقيم وتسليم الطلاب كمامات وقفازات.

وأوضحت الوزارة أن امتحان الأحياء، يتكون من 45 سؤالا موزعة على 28 صفحة، مخصص لها 60 درجة على أن يبدأ الامتحان فى العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات، موضحا أن الأسئلة المقالية فى الامتحان يجب أن تكون الإجابة فى المساحة المخصصة للإجابة وفى حالة ما إذا رغب الطالب فى الإجابة مرة أخرى على نفس الجزئية عليه أن يقوم بالإجابة فى المسودة ويشير إليها.

وأشارت إلى أن امتحان الاستاتيكا يتضمن 18 سؤالا فى 28 صفحة، ومدة الامتحان ساعتين فقط، مخصص لها 30 درجة وهى مادة مكملة للديناميكا كفرعين للرياضيات التطبيقية، إَضافة إلى 20 سؤالا فى زمن إجابة 3 ساعات ومخصص لها 60 درجة والنجاح من 30 درجة بامتحان الفلسفة والمنطق.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.

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وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا

والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.