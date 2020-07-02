شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الشرطة تغلق محيط لجان الثانوية بالجيزة وتمنع تواجد أولياء الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منعت قوات الشرطة المسئولة عن تأمين لجان الثانوية العامة بمركز منشأة القناطر بالجيزة، تواجد أولياء الأمور أو أى تجمعات بمحيط المدارس التى تجرى بها الامتحانات، حيث نشرت عددا من أفراد الأمن فى الشوارع المحيطة بالمدارس لمنع أى تواجد، وكذلك منع الانتظار للسيارات.

كما وضعت قوات الشرطة حواجز حديدية أمام مدرستى الشهيد محمد عبده الثانوية المشتركة، ومنشأة القناطر الإعدادية المشتركة، وأغلقت الطرق المؤدية لها، وسمحت بمرور الطلاب فقط بموجب رقم الجلوس، لتنظيم دخول الطلاب لأداء الامتحانات.

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، وطبقا للجدول أدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا، ويؤدون اليوم الخميس اختبار مواد الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، حيث تسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء عقب الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، الأحد الماضي، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.