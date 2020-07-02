شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس مدينة أوسيم يتابع تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا بلجان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء محمد عبد الحميد، رئيس مجلس مدينة أوسيم، جولة تفقدية صباح اليوم الخميس على لجان امتحانات الثانوية العامة، المنعقدة بأوسيم لمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد على الطلاب داخل اللجان، إذ تفقد مدرسة اوسيم الثانوية المشتركة.

وتابع اللواء محمد عبد الحميد خلال جولته التفقدية تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، للتأكد من تنظيم عمليات دخول الطلاب إلى اللجان، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى.

ووجه اللواء محمد عبد الحميد رئيس مجلس مدينة أوسيم خلال تواجده بالمدرسة المنظمين بالتطبيق الصارم لإجراءات الوقاية خلال دخول الطلاب اللجان.

فيما أجرى القائمين على دخول الطلاب لجان الامتحانات قياس حرارة للطلاب مع توزيع اكياس جيل صغيرة على كل طالب لاستخدامها فى لجان الامتحانات إضافة إلى توزيع كمامات على الطلاب الذين لا يرتدون كمامة أو اتلفت الكمامة الخاصة بهم، واشتراط مروروهم من كبائن التعقيم قبل الدخول إلى لجان الامتحانات.

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كما شهد محيط مقر اللجان تواجد شرطى ملحوظ لتأمين عمليات دخول طلاب الثانوية العامة للجان ومتابعة الحالة الأمنية.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس 2 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.