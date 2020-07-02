شكرا لقرائتكم خبر عن 92% من قراء الخليج 365 يؤيدون تكثيف التوعية بالتزامن مع فتح الحضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد 92 % من قراء الخليج 365، المشاركون في استطلاع بشأن مقترحات تكثيف التوعية للأسر، بالتزامن مع قرار عودة فتح الحضانات بإجراءات احترازية.

وأجري ”الخليج 365” استطلاعا لقرائه، سألهم فيه عن رأيهم في مقترحات تكثيف التوعية للأهالي، قبل بدء تفعيل قرار وزارة التضامن بفتح الحضانات من جديد، بعدما اتخذ قراراً بإغلاقها، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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أقرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الاشتراطات الواجب توافرها فى الحضانات قبل إعادة فتحها التى تشمل وجود شخص ومدرب على أساليب مكافحة العدوى وتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظاً علي التباعد الاجتماعى على أن تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، وعدم دخول أى فرد تظهر علىه أعراض إصابة ويمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين ويلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين.

وأوضحت وزارة التضامن أنه يمنع استقبال الزائرين أو الأهالى داخل الحضانة مع ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون ) والحد من الأنشطة التى تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال وضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبى فى حالة حدوث أى إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة وفي حالة ظهور أى حالة فى الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أى أعراض الإصابة بالعدوى ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة كما سيتم عمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة ويراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للاجازات المرضية للعاملين.