شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية بالجيزة على لجان الامتحان والشرطة تفرض كردونا أمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد طلاب الثانوية العامة، على لجان الامتحانات بالجيزة، منذ الثامنة صباح اليوم، لأداء الامتحان فى مواد الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق، حيث انتظم طلاب لجان مدرستى الشهيد محمد عبده الثانوية المشتركة، ومنشأة القناطر الإعدادية المشتركة فى الدخول للجان مع اتخاذ إجراءات التعقيم والتباعد بين الطلاب للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ونشرت قوات الشرطة أفراد أمن بمحيط اللجان لمنع التجمعات وتواجد أولياء الأمور بمحيط المدارس، كما وضعت الشرطة حواجز حديدية بمحيط اللجان والطرق المؤدية إليها لمنع انتظار السيارت بمحيط المدارس.

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، وطبقا للجدول أدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا، ويؤدون اليوم الخميس اختبار مواد الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، حيث تسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء عقب الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، الأحد الماضى، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.