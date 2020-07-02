شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بأوسيم لامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد صباح اليوم الخميس ، طلاب الثانوية العامة على لجان امتحانات الطلاب بأوسيم وذلك لأداء امتحانات مواد الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة.

فيما كثفت قوات الشرطة المكلفة بتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم من تواجدها بمحيط اللجان لمراقبة الحالة الأمنية والتدخل عند حدوث أى طوارئ بالإضافة إلى العمل على منع تجمعات أولياء الأمور أمام اللجان .

Advertisements

ويؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس 2 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.