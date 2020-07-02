شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تخاطب الشرطة لتفعيل غرامة مخالفى قرار ارتداء الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد مخاطبة شرطة السكة الحديد لتفعيل قرار تحصيل غرامة 4 آلاف من الركاب الغير مرتدين للكمامات أثناء دخول المحطات واستقلال القطارات بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء الملزم لارتداء الكمامات خلال استقلال وسائل النقل الجماعى للوقاية ضد كورونا.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن الهيئة تخصص موظفين على مداخل المحطات الرئيسية تمنع الدخول بدون ارتداء كمامات، ويتم توجيه المخالفين لمكاتب شرطة المحطات إلا أنه يتم الاكتفاء بتحرير محاضر إدارية ضدهم دون تحصيل غرامات.

وقالت المصادر إن تفعيل قرار تحصيل الغرامات من المخالفين سيلزم جميع الركاب بارتداء الكمامات للوقاية من كورونا والحفاظ على سلامة الركاب والعاملين بالمرفق.

وواصلت هيئة السكة الحديد أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها فى عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل اذاعية فى المحطات للتوعية من الفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.