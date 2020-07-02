في يوم واحد.. تنفيذ 45 ألف حكم قضائي وضبط 200 قطعة سلاح ناري بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمرن: وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 210 قطع سلاح ناري. وضبطت الحملات في ضبط 106 قضايا مخدرات بحوزة 201 متهما. وضُبط في مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 45 ألف حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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