وفاة الدكتور مصطفى الحمادي الأمين العام لاتحاد الجمعيات الأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفاة الدكتور مصطفى الحمادي، الأمين العام للاتحاد في الساعات الأولى من صباح اليوم.
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم في تمام الـ11 صباحا بمقابر السويس.
وتولى الدكتور مصطفى الحمادي منصب أمين عام اتحاد الجمعيات الأهلية منذ عدة سنوات، وذلك في عهد الدكتور عبدالعزيز حجازي، رئيس الاتحاد الأسبق، وظل حتى وقتنا هذا مع تولي الدكتور طلعت عبدالقوي رئاسة الاتحاد.
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