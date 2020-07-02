الطيران المدنى الكويتية: 930 عالقًا مصريًا يغادرون إلى القاهرة وسوهاج عبر 6 رحلات

وأوضحت الطيران المدني الكويتية، في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه، أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 465 راكبًا إلى القاهرة و3 رحلات على متنها 465 راكبًا إلى سوهاج.

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وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة العربية - مصر، وشركة طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة طيران النيل، وشركة إير كايرو، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة طيران النيل وشركة إير كايرو.



كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الأربعاء، مغادرة 1500 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.