شكرا لقرائتكم خبر عن موقع التأمينات يواصل اليوم استقبال طلبات الاستعلام عن العلاوات الخمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بوزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، استقبال طلبات المواطنين للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بالرقم القومى باللغة الإنجليزية وأسم الأم من خلال موقع الهيئة دون الرقم التأمينى، وذلك تسهيلا عن أصحاب المعاشات، حيث تم تحميل بيانات أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة المجمدة على موقع الهيئة، وهما أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات للخمسة عن الفترة من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حتى يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة .

وأنه بمجرد دخول صاحب المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعيةnosi.gov.eg ، وكتابة الرقم القومى باللغة الإنجليزية واسم الأم سيعرف قيمة الزيادة المقررة له من العلاوات الخمسة عقب تفعيل موقع الهيئة .

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد تقدمت لأصحاب المعاشات بالاعتذار عن وجود مشكلة تقنية فى الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمخصص للاستعلام عن العلاوات الخاصة .

وأوضحت الوزارة أن المشكلة التقنية حدثت نتيجة الإقبال الشديد من ملايين المستخدمين الراغبين فى الاستعلام عن العلاوات الخاصة، ما أدى إلى حدوث عطل فنى وتوقف الموقع مؤقتا، وقد تم حل المشكلة التقنية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجار العمل على زيادة سرعة تقديم الخدمة خلال الساعات القادمة.