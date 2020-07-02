عودة الطيران والسياحة الدولية إلى مصر أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

سلطت صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس، الضوء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بإجراءات الوقاية من "كورونا" بمواقع المشروعات التنموية، بالإضافة إلى عدد من قضايا الشأن المحلي.

فتحت عنوان "الرئيس يوجه بالالتزام بإجراءات الوقاية من "كورونا" بمواقع المشروعات التنموية، أبرزت صحيفة "الأهرام" تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا أثناء العمل بمواقع المشروعات التنموية، حفاظا على سلامة وصحة العاملين بتلك المواقع.

وأشارت "الأهرام" إلى أن هذا جاء خلال الجولة التفقدية، التي قام بها الرئيس أمس، لعدد من مشروعات المحاور والكباري بمدينة نصر، حيث تابع سير العمل ومعدلات الإنجاز مباشرة من المهندسين المشرفين بالمواقع، كما تفقد الرئيس عددا من مواقع تقديم الخدمات والتزود بالوقود على محور مصر، الإسماعيلية الصحراوي، حيث التقى مع اللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق.

وأضافت "الأهرام" أن الرئيس وجه بضرورة أن تكون تلك المواقع عبارة عن مراكز خدمات متكاملة الجوانب لخدمة المواطنين من رواد الطرق والمترددين عليها، كما حرص الرئيس على التوقف اثناء جولته للحديث مع أحد المواطنين من الباعة الجائلين الذي تصادف وجوده، حيث استفسر منه عن أحواله المعيشية وأي متطلبات له.

وفي صحيفة "الجمهورية"، وتحت عنوان "الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 6 سفراء جدد"، أبرزت الصحيفة تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي أوراق اعتماد ستة سفراء جدد، منهم م خوسية ايسونو ميتشا اكينج سفير جمهورية غينيا الاستوائية، ايلى سى بيى سفير جمهورية السنغال، اللواء انسيلم شيجونجو باهاتى سفير جمهورية تنزانيا المتحدة، هشام بن محمد الجودر سفير ممكلة البحرين وايلمارس وجيورجى بوريسسينكو سفير جمهورية روسيا الاتحادية.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس رحب بالسفراء الجدد وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

وتحت عنوان "تدابير احترازية بالمطارات في اليوم الاول لعودة الطيران والسياحة"، سلطت "الأهرام" الضوء على تصريحات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بشأن جاهزية المطارات المصرية والتزامها بتطبيق جميع المعايير والضوابط لحماية المسافرين خاصة مع عودة العمل بكامل القوة، وتشديده على تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالقطاع، مشيرة إلى أن أولى الرحلات الجوية المنظمة انطلقت أمس بعد قرار عودة السياحة المقبلة إلى مصر.

وأضافت "الأهرام" أن الوزير تفقد جميع منشآت ومباني الركاب بمطار القاهرة الدولي، وتابع سير العمل واطمأن على الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية المطبقة في مباني الركاب.

وذكرت الصحيفة أن مصر للطيران سيرت عددا من الرحلات إلى العديد من الوجهات في أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الخليج وبعض الدول العربية الاخرى، لنقل نحو 2000 راكب على متن 14 رحلة دولية؛ كما استقبل مطار الغردقة الدولي أمس أولى رحلاته القادمة من العاصمة الأوكرانية كييف وعلى متنها نحو 172 راكبا، ووصلت إلى مطار شرم الشيخ الدولي رحلة من كييف وعلى متنها نحو 182 راكبا.

كما أبرزت "الأهرام" امتحانات الثانوية العامة، فتحت عنوان "طلاب الثانوية يؤدون اليوم امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"، ذكرت الصحيفة أن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحاناتهم في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لشعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة "STEM" الامتحان في مادتي مقاييس الفهم "الجيولوجيا" ومادة مقاييس الفهم "الرياضيات التطبيقية".

ونقلت الصحيفة عن الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، قوله إنه تم التنبيه على مديري المديريات التعليمية بتسلم البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع اليوم وهي "التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء".

وتحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع مشروعات الزراعة والري بسيناء"، أبرزت صحيفة "الأخبار" متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاعي الزراعة والري في شبه جزيرة سيناء، خلال اجتماع بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والسيد القصير وزير الزراعة ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حيث عرض وزير الزارعة موقف المساحات الجديدة المضافة بواقع 50 ألف فدان، والتي سيتم استزراعها وريها من مياه الصرف الزراعي المعالجة من مصرف المحسمة، عبر سحارة سرابيوم بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والري.

ونقلت "الأخبار" عن وزير الزراعة قوله إن إجمالي المساحات القديمة الزراعية في هذه المنطقة تبلغ 70 ألف فدان، مقسمة على مشروعي شرق السويس وشرق البحيرات، منفذ بها أعمال بنية تحتية للري ومزروعة بالكامل.. فضلا عن شريط لترعة الشيخ زايد ومواقع إشغالات اخرى، وقد تم حصر المتواجدين والجادين بأعمال الاستزراع والراغبين في التقنين وتحديد فتحات الري طبقا للقواعد المنظمة بمعرفة وزارة الري.

كما عرض الوزير تقريرا حول موقف المرحلة الثانية من خطة حصر وتصنيف وتقييم الأراضي الصالحة للاستزراع في شمال ووسط سيناء، وبناء على مؤشرات الدراسة التي أجريت تبين وجود مساحات جديدة يمكن إضافتها كبدائل لاستغلال مياه الصرف المعالجة.

وفيما يتعلق بمخالفات البناء، ذكرت "الأخبار" تحت عنوان "16 ألف مخالفة بناء أمام النيابة العسكرية وربط العدادات الكودية بالتصالح" أن رئيس الوزراء بحث الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء والاشتراطات البنائية، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونقلت الصحيفة عن مدبولي تأكيده على ضرورة الاستمرار في التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى النيابة العسكرية وعدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن في المرحلة الحالية، مشيدا بقيام جهات إنفاذ القانون بإحالة 16 ألف مخالفة حتى الآن إلى النيابة العسكرية.

وأضافت الصحيفة أنه فيما يخص موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء، فقد تقرر فتح الباب أمام من تقدموا بالفعل بطلبات التصالح ليقوموا بسداد مبلغ مالي تحدده الجهات المختصة تحت حساب جدية التصالح، بحيث يكون هذا المبلغ جزءا من المبلغ الإجمالي لقيمة التصالح وفي حالة عدم سداد هذا المبلغ لن يتم النظر إلى طلب التصالح، ويتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور وتم التأكيد خلال الاجتماع على أنه سيتم ربط تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمباني المخالفة بسداد مبلغ جدية التصالح.

كما سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تصريحات الرئيس القبرصي حول الدور التركي في تصاعد التوتر في المنطقة، تحت عنوان "الرئيس القبرصي يدعو لاتحاد الأوروبي لتعزيز الإجراءات ضد "الموقف التركي العدواني".

ونقلت الصحيفة عن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس، قوله إنه طالب الاتحاد الأوروبي بتعزيز إجراءاته ضد الموقف التركي العدواني في مواجهة تصاعد التوتر في المنطقة.

وأعرب الرئيس القبرصي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية على موقعها الإلكتروني عن اعتقاده بضرورة ألا يظل الاتحاد الأوروبي غير مبال تجاه المواقف العدوانية التي تتخذها تركيا، وأن يراقبها عن كثب، وقال إن الاتحاد الأوروبي يمكنه القيام بدور نشط بشكل أكبر في هذه المشكلة الإقليمية، وتعزيز مصداقيته على المسرح الدولي.

وأضاف "بدلا من التعرض لابتزاز اردوغان يجب على الاتحاد الأوروبي أن يرد من خلال تعزيز الحدود اليونانية القبرصية باعتبارها حدودا أوروبية وهذا ما نطالب به وآمل أن نحصل على نتائج ملموسة في المجلس الأوروبي المقبل".