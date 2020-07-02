شكرا لقرائتكم خبر عن «القلعان».. أول قرية صديقة للبيئة على ساحل البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بـ18 منزلًا خشبيًا ومحطتى تحلية وطاقة شمسية ومشغل حرف يدوية للسيدات، فازت قرية «القلعان» البدوية على ساحل البحر الأحمر، جنوب مرسى علم بجائزة دولية كأول قرية مصرية صديقة للبيئة على ساحل البحر الأحمر ضمن عدد من المشاريع النموذجية والتى تم تنفيذها من الهيئة الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ومحميات البحر الأحمر بدعم من البنك الدولى ومرفق البيئة العالمى بجائزة Energy Globe Award العالمية لدعم مجتمعات القرى الساحلية النائية فى مجال الطاقة المتجددة وتحسين المعيشة فى محمية وادى الجمال بمرسى علم.

يهدف المشروع الى تنمية البيئة المحيطة والسكان المحليين وتنفيذ نموذج لأول قرية بيئية مستدامة لجميع منازلها من خامات البيئة وتعمل بالطاقة الشمسية وسط غابات أشجار المانجروف بقرية «القلعان» بمرسى علم وإعادة إحياء القرية البدوية السياحية لجعلها قرية بيئية متكاملة تعكس الأسلوب الحضارى للمحافظة لجذب السائحين وزيادة مصدر الدخل لأهالى القرية من مختلف القبائل البدوية.

وتقع قرية القلعان داخل حدود محمية وادى الجمال على بعد 80 كيلومترا، جنوب مدينة مرسى علم، وتشتهر بانتشار أشجار المانجروف الضاربة بجذورها فى المياه المالحة على شواطئها، حتى إن بعض السائحين يأتون خصيصا كل عام للاحتفال بأعياد ميلادهم على شاطىء البحيرة الساحرة فى شاطئ القلعان والتأكيد على السكان على ضرورة مراعاة الخصائص التراثية والبيئية والسياحية والاجتماعية لمنطقة القلعان، فى ظل وجود محطة طاقة شمسية بقدرة 20 كيلو وات تعمل لمدة 24 ساعة بتكلفة ١٠٠ ألف دولار، وشبكة كهرباء للمنازل، وإنشاء محطة تنقية للمياه، بالإضافة إلى شبكة صرف صحى.