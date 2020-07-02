شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: نريد من إثيوبيا طمأنة الشعبين المصري والسوداني بـ«اتفاق مكتوب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، أن العلاقة مع إثيوبيا والسودان ودول حوض النيل أشبه بالزواج الكاثوليكي، مشيرا إلى أن اللجوء لمجلس الأمن جاء للتفاوض بشكل مرن حول النقاط الخلافية.
وقال وزير الري، في لقاء خاص مع برنامج «مساء دي ام سي»: «لا نريد أن يكون هناك توتر بالإقليم لفترة طويلة»، موضحا أن «ما نريده من إثيوبيا طمأنة بشكل واقعي للشعبين المصري والسوداني باتفاق مكتوب، والتفاوض الاثيوبي في سد النهضة لم يتغير باختلاف الحكومات».
وأضاف: «نسعى أن يكون هناك نظام ثابت على مدار السنوات لأى حوار قادم حول سد النهضة، وأمامنا أسبوع آخر للوصول لاتفاق حول النقاط الخلافية وفقا للقمة الرئاسية بين الـ3 دول برعاية الاتحاد الإفريقي».
وأشار وزير الري إلى أن الحديث عن استحواذ مصر على مياه النيل غير صحيح ولا يوجد دولة تعيد استخدام المياه في أفريقيا مثل مصر، مؤكدًا أن الوصول لاتفاق عادل حول سد النهضة يساعدنا على التعاون والتنمية وتجنب مخاطر الإرهاب.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
69,814
-
تعافي
18,881
-
وفيات
3,034
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الري: نريد من إثيوبيا طمأنة الشعبين المصري والسوداني بـ«اتفاق مكتوب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.