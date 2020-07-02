شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأوكراني: مصر وجهة سياحية مفضلة.. ونثق بإجراءاتها الأمنية والوقائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير أوكرانيا في القاهرة، ايفهين ميكيتينكو، إن مصر وجهة مفضلة للسائح الأوكراني على مدار السنة، وتعتبر الدولة الوحيدة التي لم تقطع رحلاتها الجوية إلى مصر بعد حادث الطائرة الروسية عام 2015، انطلاقا من الثقة بالإجراءات الأمنية المصرية المتبعة فيما يتعلق بسلامة الملاحة الجوية، وكذلك الإجراءات التي تقوم بها مصر في محاربة فيروس كورونا.

وأضاف السفير الأوكراني في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن هناك شركتين جويتين قامتا بتسيير رحلتين جويتين، الأربعاء، عقب استئناف حركة الطيران المصري بعد جائحة فيروس كورونا، وهناك رحلات أخرى للعديد من شركات الطيران الأوكراني في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك رحلتين للغردقة في 4 و15 يوليو الجاري، ورحلات شبه يومية إلى مدينة شرم الشيخ.

وأكد السفير الأوكراني أن هناك تعاونا بين مصر وأوكرانيا في مختلف المجالات السياحية والاقتصادية والتعليمية، حيث هناك مصريين يعملون ويدرسون في العاصمة كييف، كما يوجد طلاب أوكرانيون يدرسون في القاهرة.