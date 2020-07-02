شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الشرقاوي قائمًا بأعمال مدير مستشفى دار الشفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور سامح العشماوى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، قرارا بتعيين الدكتور محمود الشرقاوى، أخصائى جراحة العظام، قائما بأعمال مدير مستشفى دار الشفاء، خلفا للدكتور وائل يحيى، الذي أصدرت وزيرة الصحة قرارا بتعيينه مساعدًا لوزيرة الصحة لشؤون التعليم الطبي. تكليف الشرقاوى جاء لمدة 5 شهور اعتبارا من ١/٧/٢٠٢٠ وحتى ٣١/١٢/ ٢٠٢٠. محمود الشرقاوى قائما بأعمال مدير مستشفى دار الشفاء الوضع في مصر

اصابات Advertisements 69,814

تعافي 18,881

وفيات 3,034

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