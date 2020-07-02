شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضي: الموقع الإلكتروني الجديد لرئاسة الجمهورية مزود بـ3 لغات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الهدف الرئيس من الموقع الرئاسي الإلكتروني الجديد توفير منصة إلكترونية تتسم بالمصداقية، مؤكدًا أن الموقع يحتوي على كل ما يخص النشاط الرئاسي والمبادرات، في إطار موثق ودقيق جدًا.

وأضاف «راضي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أنه تم تبويب المعلومات وسردها بشكل مفصل ودقيق داخل الموقع، حتى تكون في متناول الجميع وبكل سهولة.

وعن عملية «البحث» داخل الموقع، قال «راضي» إن «البحث» داخل الموقع يأخذ أكثر من شكل فمن الممكن البحث بـ«الموضوع»، أو «التاريخ»، و«الوزارة» أو «القطاع»، ما يُعطي فرصة أكبر لحصول الشخص الذي يبحث عن شيئًا ما في الوصول إلى ما يريد بشكل سريع ومن مصدر موثوق منه.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الموقع يتضمن كذلك جميع ما يتعلق بالنشاط الرئاسي والمشاريع القومية، كما أن تصميم الموقع يُراعي ذوي القدرات الخاصة من خلال خاصية «القارئ الإلكتروني»، التي تُساعدهم للوصول إلى المعلومة بشكل دقيق ووقت سريع.

وكشف «راضي» أن الموقع يحوي صور القصور الرئاسية التاريخية بتقنية 360 درجة، ما يُمكن زائر الموقع من التجول فيها بشكل إلكتروني، مشيرًا إلى أن «الأرشيف» الخاص بالموقع تم تنظيمه بشكل دقيق لجميع الأنشطة الفعاليات الرئاسية.

وأوضح «راضي» أن الموقع سيقوم أيضًا بالرد على أي شائعات أو معلومات غير صحيحة، منوهًا بأن الموقع ليس فقط باللغة العربية، ولكنه أيضًا باللغة الفرنسية والإنجليزية.

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كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لرئاسة الجمهورية، خلال افتتاح عدد من المشاريع القومية على رأسها تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، ومطاري سفنكس والعصاصمة، الاثنين الماضي.