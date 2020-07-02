شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى: كل الخيارات متاحة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن كل الخيارات متاحة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في نهر النيل، في معرض تعليقه على ملف سد النهضة الإثيوبي.

أضاف "موسى" في مقابلة مع قناة «العربية» السعودية، الأربعاء، أن «جهود الاتحاد الأفريقي في حل أزمة السد لا تتعارض مع مجلس الأمن، لأن الاتحاد منظمة تعمل في إطار الأمم المتحدة».

وأوضح أن «الدول الأعضاء في مجلس الأمن طالبوا بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية»، مؤكدًا أن «الاتحاد الأفريقي لن يترك أزمة سد النهضة تصل إلى مرحلة الصدام».

وأفاد بأن «مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي لا يمكن أن يقبلا بأن تبدأ إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق»، مشيرًا إلى أن «الخيارات للحفاظ على الحقوق مفتوحة في نهر النيل»، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق لحل هذا النزاع بين مصر وإثيوبيا والسودان».