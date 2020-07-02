كل ما تريد معرفته عن "عداد الكهرباء الكودى" × 14 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، لبدء تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة، عن طريق تركيب العدادات الكودية، حتى 15 أغسطس المقبل لأصحاب نظام الممارسة فقط الذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن، ”الخليج 365” يرصد لقرائه كل المعلومات الهامة عن شروط وخطوات والمستندات المطلوبة لتركيب عداد "كودى" وفيما يلى أهم الشروط: 1- بدأت اليوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تلقى طلبات تركيب عداد الكهرباء الكودى للمناطق العشوائية والمخالفة. 2- آخر موعد لتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية 15 أغسطس المقبل. 3- على المواطن الذى يرغب فى تقديم طلب تركيب عداد كودى الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والضغط على رابط المنصة الالكترونيه الموحدة لخدمات الكهرباء https://eservices.eehc.gov.eg/signup. 4- تسجيل الدخول على الرابط من خلال تسجيل بعض البيانات المطلوبة. 5-اختيار رقم سرى مكون 8 رموز يجب أن تحتوى أرقام وأحرف كبيرة وصغيرة لضمان سرية البيانات. 6- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية وأمامية). 7- عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية. Advertisements 8- إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها. 9- صورة العقار من الخارج. - شروط تركيب العداد الكودى: 10- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى وكذلك سعر المحاسبة لا يختلف ويتم المحاسبة وفقا لأسعار الشرائح المعلنة. 11- سيتم وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين بدأ من اليوم والذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن واستبداله بالعداد الكودى. 12- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية. 13- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة. 14- العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع لا يحمل اسم مالك الوحدة، ولا يعتبر سند قانونى لملكية العقار.

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