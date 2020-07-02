شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إجراءات عاجلة للحكومة العام الجديد لتحفيز قطاع السياحة فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، مواصلتها الإبقاء على الحزم التيسيرية والتحفيزية لقطاع السياحة خلال العام المالى 2020/2021، فى إطار جهود الحكومة للنهوض بالقطاع السياحى وتنمية قدرته على مكافحة التأثيرات السلبية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز الجهود المزمعة لتحفيز قطاع السياحة ودعمه على النحو الآتى:

1- مواصلة تقديم التسهيلات المصرفية في صورة مبادرات من البنك المركزي المصر والبنوك الوطنية لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمنشآت الفندقية والسياحية بشروط مُيسرة.

2- الاستمرار في إجراء التسوسيات المالية مع ملاك الفنادق والمنشآت السياحية لغير المنتظمين وحل المشاكل المثارة مع مرفق الكهرباء ومصلحة الضرائب والبنوك وهيئة التأمينات الاجتماعية.

3- تكثيف برامج التدريب للعاملين في القطاع السياحي، وإلزام أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية بالحفاظ علي العمالة الحالية، وتوفير الحوافز اللازمة لهم لضمان هذا الالتزام.

4- تطوير المنافذ لاستقبال الزائرين والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لمواجهة المنافسة الشديدة بين المقاصد السياحية، إثر التعافي من أزمة فيروس كورونا.

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5- تكثيف برامج الترويج السياحي وفق أساليب تكنولوجية مبتكرة لاجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين، وضمان تكرارية الزيارة والدمج بين زيارة المقاصد الاثرية والثقافية والمقاصد الشاطئية الترفيهية.

6- التشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونيا.

7- تنفيذ أجندة فنية وثقافية ثابتة والدعاية لها.

8- تنمية السياحة النيلية ودعم وتطوير المراسي من القاهرة إلي أسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة.

9- استعادة نسب الإشغال الفندقي في الأقصر وطابا وأسوان وعودتها لمعدلاتها السابقة.

10- سرعة الانتهاء من إجراءات الترسية للمشروعات الاستثمارية السياحية.