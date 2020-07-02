فيديو .. "إعدام أشعياء المقارى" نهاية قضية هزت أسوار الكنيسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدلت محكمة النقض الستارعلى قضية شغلت الرأى العام خلال العامين الماضيين ، وهى قتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير الأنبا أبو مقار في وادي النطرون. وأيدت المحكمة حكم الإعدام علي وائل سعد تواضرس "أشعياء المقاري"، كما قررت تخفيف حكم الإعدام للمؤبد للراهب فلتاؤس المقاري فى القضية. وأحال النائب العام، في أغسطس 2018 المتهمين وائل سعد تواضروس الراهب سابقًا باسم أشعياء المقارى، والراهب فلتاؤوس المقارى، إلى المحاكمة الجنائية، لقيامهما بقتل الأنبا إبيفانيوس. Advertisements في الفيديو التالي نستعرض اهم محطات القضية ..

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