شكرا لقرائتكم خبر عن حملة 100 مليون صحة: التوتر والقلق يسببان ضعف المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مبادرة 100 مليون صحة، إن التعرض للقلق والتوتر بشكل مستمر يضعف جهاز المناعة، ويجعل الشخص عرضة للإصابة بالعدوى، وتابعت المبادرة، إن التوتر يؤثر على قدرة خلايا الدم البيضاء فى محاربة العدو،ى ونصحت مبادرة 100 مليون صحة بالتخلص من القلق والتوتر بتغير البيئة المسببة لهما مع ممارسة الرياضة وتمارين التنفس قبل النوم التي تساعد في عملية النوم بشكل صحى.

كان الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، قال إنه منذ انطلاق مبادرة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهناك دراسات للجان العلمية للوزارة تتابع نسب الوفيات من فيروس كورونا وسببها، والتي اكتشفت أن نسبة الوفيات زادت من كورونا بسبب السن الكبير أو الأمراض المزمنة.

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وأضاف رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، أنه تم تجديد القرارات على نفقة الدولة، لأننا لاحظنا إحجام 36% من المواطنين الذين لم يجددوا قراراتهم خلال 3 شهور الماضية.

وتابع رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة: "تم إصدار تعليمات بصرف علاج لمدة 3 أشهر، تخوفا على أصحاب الأمراض المزمنة، وحفاظا على صحتهم، وتم إطلاق المبادرة لعلاج الأمراض المزمنة وصرف العلاج من خلال عيادات خارجية تتضمن ممرات آمنة بعيدا عن الأقسام الداخلية التي بها مرضى، فهناك عيادات الخارجية لها ممرات آمنة، وبالتالى يتم حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا".

ولفت رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة إلى أن مراكز صحة الأسرة مجهزة بالكامل تتضمن أشعة وأدوية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة.