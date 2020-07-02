شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء لـ"الخليج 365": إقبال كبير من المواطنين على طلبات العداد الكودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الموحدة رسميا أمس الأربعاء لبدء تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة لأصحاب الممارسات، موكدا أنه من المقرر الاستمرار فى تلقى الطلبات لمدة شهر ونصف حتى 15 أغسطس المقبل.

وأضاف شاكر لـ"الخليج 365"، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين بعد فتح باب تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمناطق العشوائية والمخالفة، لافتا إلى أن الموقع الإلكترونى يسير بشكل منتظم حتى الآن ولاتوجد أى شكاوى من سرعة الموقع.

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كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعدت فيديو مبسط لشرح خطوات التقديم على طلب تركيب عداد الكهرباء الكودى من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، التى تقدم ما يقرب من 16 خدمة تشمل كافة خدمات وزاره الكهرباء وشركاتها.

وأوضحت أنه يمكن للمواطن الراغب في تقديم طلب تركيب عداد الكهرباء الكودى الدخول على موقع الوزارة و الضغط على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، ثم يقوم بتسجيل بياناته وتقديم الطلب وإرسال صورة البطاقة الشخصية وبيانات إيصال الممارسة وصورة للعقار من الخارج.

وأضاف الفيديو، أنه سيتم إرسال رقم لكل طلب ليتمكن المواطن من متابعة طلبه وسيتم توصيل الخدمة لمقدم الطلب خلال أيام من تقديم الطلب.