شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لشارع الهرم 4 أيام لتحويل مرافق الغاز المتعارض مع مشروع المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو أنفاق الخط الرابع، شارع الهرم بشكل جزئى، في الجزء المقابل لمول زيزينيا "كارفور" محيط منطقة المطبعة بدون تعطيل حركة المرور.

وأكدت محافظة الجيزة أن سبب الغلق الجزئى للبدء فى نقل المرافق (غاز طبيعى) والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الانفاق الخط الرابع مما يستلزم إجراء قطع عرضى لشارع الاهرام على النحو التالى:

غلق جزئى لشارع الاهرام بالاتجاهين امام مول زيزينيا ( كارفور) محيط منطقة المطبعة بدون تعطيل حركة المرور وذلك لمدة 4 أيام ابتداء من صباح يوم الخميس الموافق 2/7/2020 حتى صباح يوم الأحد الموافق 5/7/2020 على أن يكون العمل إبتدءاً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط طوال فترة الأعمال .

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ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة رد الشيء إلى أصله عقب انتهاء الأعمال، لافتاً أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللواحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين و تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالإرشادات المرورية وتعليمات رجال المرور لتفادى أى إعاقات مرورية .