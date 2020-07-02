شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 1503 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز الأخبار: الصحة: تسجيل 1503 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة الكهرباء: تطبيق الأسعار الجديدة على استهلاك يوليو وتحصيلها فى أغسطس وزير الرى: السودان قلقة من انهيار السد أو ضخ مياه زائدة قد تضر بسدودها الصحة: خروج 18881 حالة من المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن التضامن: صرف 1.837 مليار جنيه معاشات بالزيادات والعلاوات الخمس حتى الآن التعليم تعلن شروط التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من أوكرانيا.. صور شكرى يشارك في المؤتمر الوزاري حول "سد الفجوات الرقمية: الاستجابة الرقمية لكورونا" القوى العاملة: وظفنا 1.5 مليون شاب وفتاة.. وأنفقنا 1.6 مليار جنيه لمنحة العمالة وزير الكهرباء: لا يمكن تسجيل طلب عداد كودى إلكترونيا بدون بيانات الممارسة محافظة الجيزة: غلق جزئى لشارع الهرم بالاتجاهين 4 أيام تبدأ غداً من 12 لـ 5 صباحاً المفتى: تهديد الأمن المائى المصرى وتعنت أثيوبيا يؤدى لعدم الاستقرار بالمنطقة "أكسفورد": لقاح كورونا قد لا يكون جاهزا فى الشتاء.. ونستعد للأسوأ Advertisements الصحة العالمية تحذر: فيروس أنفلونزا جديد يصيب الخنازير ويعدى البشر.. فيديو النقض تؤيد إعدام أشعياء وتخفف الحكم للمؤبد على فلتاؤس فى قتل الأنبا أبيفانيوس وزيرة الصحة: مبادرة تطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف 6 ملايين طفل الحكومة: إحالة 16 ألف مخالفة بناء إلى النيابة العسكرية حتى الآن السياحة: 5 متاحف و 8 مواقع أثرية فتحت أبوابها للجمهور كمرحلة أولى.. صور تعليم القاهرة تسلم طلبة الدور الثانى للشهادة الإعدادية الامتحان للإجابة عليه بالمنزل التنمية المحلية: عاقبنا 144 قياديا بالمحليات و528 موظفا بسبب المخالفات التعليم تعلن استقبال طلبات المعلمين الراغبين فى العمل بمدارس المتفوقين اتحاد المهن الطبية: صرف إعانات لـ 507 من مصابى فيروس كورونا التعليم: 157 ألف طالب أدوا امتحانات الدبلومات الفنية العملية فى اليوم الثالث

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 1503 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.