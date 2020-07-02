شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة دمنهور تكرم عضو نادى القضاة والشهيد المنسى فى احتفالية 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت جامعة دمنهور في محافظة البحيرة، المستشار حمدي عبد التواب عضو مجلس نادى قضاة مصر، أحد القضاة المشاركين في الاحتجاج على عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وذلك في الاحتفالية التي أقامتها الجامعة بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتي تم خلالها منحه درع الجامعة، كما تم تكريم منار سليم زوجة الشهيد البطل أحمد المنسي بعد إطلاق اسمه على أكبر قاعات الجامعة.

وأكد المستشار حمدي عبد التواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم تمكنوا خلال ثورة 30 يونيو 2013 من استرداد البلاد من حكم الإخوان المستبد الذي حاول إقصاء المصريين وأخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها، وتقويض الحكم في يد جماعة، وهو ما دفع جموع السعب للخروج للمطالبة برحيل الإخوان، وتمكنوا من خلال مؤسسات الدولة الوطنية من رفع الظلم.

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وقال "عبد التواب" إن قضاة مصر كانوا وسيظلون على الدوام في الصفوف الأمامية التي تتقدم من أجل تحقيق العدالة والدفع عن الشعب المصرى أي ظلم فكانوا خلال ثورة 30 يونيو المدافعين عن دولتهم وشعبهم.

وأضاف عضو مجلس نادى القضاة أنه وقت حكم الإخوان في عام 2013 قام بصفته رئيسا للمحكمة المختصة بإعلان الرئيس المعزول محمد مرسي والمستشار أحمد سليمان وزير العدل في عهد الإخوان، والمستشار طلعت عبد الله النائب العام في عهد الإخوان والمستشار حامد عبد الله رئيس مجلس القضاء الأعلى في ذلك الوقت، بالحكم الصادر في الدعوي رقم 3980 لسنة 129 ق استئناف عالي القاهرة، والذي قضى بإلغاء قرار المعزول رقم 386 لسنة 2012 بتعيين طلعت عبد الله نائبًأ عامًا وعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه.