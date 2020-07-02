شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تستقبل طلبات شغل 54 وظيفة قيادية بعد مد التقديم شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، استقبال طلبات شغل 54 وظيفة قيادية في عدد من وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، والتي تم الإعلان عنها مايو الماضى، وذلك بعد قرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مد الوزارة تلقي طلبات الراغبين في شغل الوظائف لمدة شهر، وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة علي موقع بوابة الحكومة المصرية .( jobs.gov.eg)

وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أمس الأربعاء، عن أن الوزارة تلقت حتى 30 يونيو 2020 حوالي 1515 طلباً من الراغبين فى التقدم للمسابقة، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت " www.mld.gov.eg"، مؤكدًا حرص الوزارة على توسيع قاعدة الاختيار للقيادات المحلية الجديدة واعطاء فرصة لأكبر عدد من الراغبين للتقدم، بهدف اختيار أفضل العناصر وضخ دماء جديدة قادرة على العطاء والعمل بتفان وإخلاص خلال المرحلة القادمة لخدمة المواطنين والحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن عملية التقديم للمسابقة تقتصر على تقديم الأوراق إلكترونياً على الموقع الرسمي للوزارة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.