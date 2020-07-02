بعد مدها 15 يوما.. ننشر خطوات تلقي التظلمات بالإعلان الـ12 لشقق الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة تلقي التظلمات بالإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعي لغير المُنطبق عليهم الشروط، نتيجة لفرز المُستندات، حتى يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020، حيث كان من المقرر غلق باب تلقي التظلمات الثلاثاء 30 يونيو 2020.

وبعد مد فترة التظلم لـ15 يومًا.. ينشر "الخليج 365" خطوات تقديم التظلم، والتي جاءت على النحو التالي:

1 - فتح باب التظلم بداية من أمس 1 يوليو حتى 15 يوليو الجاري.

2- هذه الفرصة الأخيرة للحاجزين لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير المنطبق إلى المنطبق.

3- يمكن الاستعلام عن موقف الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني (https://cservices.shmff.gov. eg/complaints).

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4- قصر إمكانية إرسال التظلم إلكترونيًا – وليس من خلال أي وسيلة أخرى – بواسطة إدخال الرقم القومي للحاجز على الرابط وسيقوم الصندوق بدراسة التظلم المُرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم.

5- (https://cservices.shmff.gov. eg/complaints) هذا الرابط الإلكتروني يمكن تقديم طلب التظلم من خلاله.

6- سيتم إرسال رسائل نصية لجميع المواطنين المتقدمين الذين تم فرز طلباتهم، والبالغ عددهم 12564 مواطنا، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غير المُنطبق عليهم الشروط.

7- انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي من فرز ملفات المواطنين الحاجزين بشقق الإعلان الـ12 وأسفرت نتائج الفرز عن وجود 4702 طلب انطبقت عليه الشروط مبدئياً، و7862 طلبا لم تنطبق عليه الشروط.

8- بلغ إجمالي عدد المتقدمين في الإعلان الـ12 في 8 محافظات، 18345 مواطناً قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على البوابة الإلكترونية للصندوق.